I contagi sono 2.844, record dal lockdown. Viminale, controlli rigorosi (Di sabato 3 ottobre 2020) AGI - Si impenna ancora la curva epidemica in Italia. I nuovi casi oggi sono 2.844, mai così tanti dalla fine del lockdown (ieri erano 2.499), per di più a fronte di un leggero calo dei tamponi, 118.932 oggi, circa 1.400 meno. Il totale dei casi sale così a 322.751. In aumento anche i decessi, 27 oggi contro i 23 di ieri, per un totale di 35.968. I guariti sono 1.247 (ieri 1.126), e sono in tutto 231.217. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. A trainare la crescita anche oggi è la Campania, con 401 casi, seguita da Lombardia (393), Piemonte (279), Veneto (276) e Lazio (261). Due regioni a zero, il Molise e la Valle d'Aosta. Il numero dei malati attuali cresce di altre 1.569 unità, e sono ora 55.566. Sempre in crescita i ricoveri: ... Leggi su agi (Di sabato 3 ottobre 2020) AGI - Si impenna ancora la curva epidemica in Italia. I nuovi casi oggi2.844, mai così tanti dalla fine del(ieri erano 2.499), per di più a fronte di un leggero calo dei tamponi, 118.932 oggi, circa 1.400 meno. Il totale dei casi sale così a 322.751. In aumento anche i decessi, 27 oggi contro i 23 di ieri, per un totale di 35.968. I guariti1.247 (ieri 1.126), ein tutto 231.217. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. A trainare la crescita anche oggi è la Campania, con 401 casi, seguita da Lombardia (393), Piemonte (279), Veneto (276) e Lazio (261). Due regioni a zero, il Molise e la Valle d'Aosta. Il numero dei malati attuali cresce di altre 1.569 unità, eora 55.566. Sempre in crescita i ricoveri: ...

ZZiliani : Dopodiché, se Juventus-Napoli si giocherà, e se la catena di contagi continuerà (speriamo di no, inutile dirlo) e s… - Corriere : Coronavirus, in Italia 2.844 nuovi contagi e 27 morti. I tamponi sono 119mila. In Campania 401 casi - rtl1025 : ?? Sono in aumento i contagi da #COVID19, oggi i nuovi positivi registrati sono 2.548. I morti sono 24. I tamponi es… - AnnaritaNinni : Covid, contagi in mille scuole (e l'11% sono insegnanti). Così riparte la didattica online - Scisciano : Campania, Coronavirus. Lanzotti (FI):”Chiudere scuole non pronte”: Napoli, 3 Ottobre – “Bene il presidente Moschett… -