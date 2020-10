Guillermo Mariotto è fidanzato? La verità sulla sua vita privata (Di sabato 3 ottobre 2020) Guillermo Mariotto è uno dei volti noti di “Ballando con le Stelle” ed è molto amato dal pubblico. In molti si domandano se lo stilista affermato sia fidanzato o sposato. Guillermo Mariotto è uno dei volti simbolo del programma di Raiuno, “Ballando con le Stelle“. E’ conosciuto per essere un giudice inflessibile senza peli sulla … L'articolo Guillermo Mariotto è fidanzato? La verità sulla sua vita privata è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 3 ottobre 2020)è uno dei volti noti di “Ballando con le Stelle” ed è molto amato dal pubblico. In molti si domandano se lo stilista affermato siao sposato.è uno dei volti simbolo del programma di Raiuno, “Ballando con le Stelle“. E’ conosciuto per essere un giudice inflessibile senza peli… L'articolo? La veritàsuaè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Tony969696 : RT @TV_Italiana: Tullio Solenghi in versione #TaleeQualeShow, stamattina si è travestito da Guillermo Mariotto. UGUALE! #BallandoConLeStel… - G_Mariotto : RT @TV_Italiana: Tullio Solenghi in versione #TaleeQualeShow, stamattina si è travestito da Guillermo Mariotto. UGUALE! #BallandoConLeStel… - giampiero661MJ : RT @TV_Italiana: Tullio Solenghi in versione #TaleeQualeShow, stamattina si è travestito da Guillermo Mariotto. UGUALE! #BallandoConLeStel… - GigiGx : RT @TV_Italiana: Tullio Solenghi in versione #TaleeQualeShow, stamattina si è travestito da Guillermo Mariotto. UGUALE! #BallandoConLeStel… - EnfantProdige : RT @TV_Italiana: Tullio Solenghi in versione #TaleeQualeShow, stamattina si è travestito da Guillermo Mariotto. UGUALE! #BallandoConLeStel… -