Formazioni ufficiali Udinese-Roma | Serie A 2020 2021

Le Formazioni ufficiali di Udinese-Roma, match della terza giornata di Serie A 2020/2021. Tutto pronto alla Dacia Arena per questa sfida che mette di fronte i friulani e i giallorossi in un appuntamento già importante visto che le due squadre non sono affatto partite bene e cercano la vittoria. L'incontro avrà inizio alle ore 20.45, queste invece sono le scelte di Luca Gotti e Paulo Fonseca per la sfida. Udinese: Musso; Becao, De Maio, Samir; Ter Avest, Pereyra, Arslan, De Paul, Ouwejan; Lasagna, Okaka Roma: Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Santon, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Pedro; Dzeko

