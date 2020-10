Crash Bandicoot 4 | It’s About Time | trucchi e consigli per iniziare a giocare

Leggi su tuttotek

(Di sabato 3 ottobre 2020)4: It’sè finalmente uscito da pochi giorni su console, in questa guida vi daremo alcuniperè finalmente tornato con un titolo della serie principale e porta con tante novità da esplorare. Un gioco che non ha desiderio di rivoluzionare i giochi del, ma più che altro ne evolve le basi e arricchisce i contenuti. Lo spazio-tempo è una di queste grandi novità edovrà dominarlo per completare la sua missione. Tuttavia da grandi poteri derivano grandi grattacapi se non si conosce bene il tipo di gioco. Con questa guida per...