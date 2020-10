Covid | booom di contagi in provincia | Giugliano è maglia nera Seguono Casoria e Pozzuoli

(Di sabato 3 ottobre 2020) E’ stato un settembre nero dal punto di vista deianche per i comuni dell’area nord e flegrea, cheil trend regionale in forte crescita. Dal report pubblicato a fine mese dall’Asl Napoli 2 Nord, è emerso infatti che nei 32 comuni sono risultate positive 950 persone dal 12 agosto al 24 settembre. … L'articolodiinTeleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ultime Notizie dalla rete : Covid booom

Teleclubitalia

L'azienda di prodotti per la casa è al centro di una delle puntate di "Piccola industria, grande storia", il podcast realizzato da Assolombarda per raccontare gli ultimi 70 anni di impresa nella regio ...Per evitare che le celebrazioni del Natale facciano impennare i casi di coronavirus il governo potrebbe introdurre alcune limitazioni.