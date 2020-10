Coronavirus, record di nuovi contagi in Francia: quasi 17mila (Di sabato 3 ottobre 2020) Sono stati 16.972 i nuovi contagi registrati in Francia nelle ultime 24 ore: un record dalla fine del lockdown, in primavera. Da inizio pandemia aumentano così a oltre 600mila i casi di Coronavirus. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 3 ottobre 2020) Sono stati 16.972 iregistrati innelle ultime 24 ore: undalla fine del lockdown, in primavera. Da inizio pandemia aumentano così a oltre 600mila i casi di. ...

Sono stati 16.972 i nuovi contagi registrati in Francia nelle ultime 24 ore: un record dalla fine del lockdown, in primavera. Da inizio pandemia aumentano così a oltre 600mila i casi di coronavirus.

Falliscono i costruttori del grattacielo record: addio modello Dubai

La Arabtec aveva disegnato la skyline nel deserto: suoi il Louvre di Abu Dhabi e l’aeroporto di Dubai. Ad affossare l’edilizia residenziale di lusso è stato il Covid-19 ...

