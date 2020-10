Coronavirus in Italia a due velocità. L'ipotesi: al Nord ora ci sono più anticorpi (Di sabato 3 ottobre 2020) Fondazione Gimbe: il Sud è meno protetto, nelle regioni settentrionali i contagi passati fanno la differenza. Comunità scientifica divisa Leggi su quotidiano (Di sabato 3 ottobre 2020) Fondazione Gimbe: il Sud è meno protetto, nelle regioni settentrionali i contagi passati fanno la differenza. Comunità scientifica divisa

matteosalvinimi : #Salvini: Trump positivo al coronavirus: che schifo quelli che, anche in Italia, godono delle malattie e disgrazie… - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 1 ottobre: 2.548 nuovi casi e 24 morti - RaiNews : Aumento improvviso dei nuovi casi di Covid in Italia #COVID19 - VailatiSergio : RT @matteosalvinimi: #Salvini: Trump positivo al coronavirus: che schifo quelli che, anche in Italia, godono delle malattie e disgrazie alt… - V_Mannello : @Agenzia_Italia #Mascherine ..la funzione principale, con la scusa del #coronavirus?? -