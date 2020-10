Brusciano | controlli antidroga dei Carabinieri | sei arresti

(Di sabato 3 ottobre 2020): nell’ambito deicontro lo spaccio di sostanze stupefacenti ihanno arrestato sei pregiudicati. A, in via Paolo Borsellino, interno complesso di edilizia popolare “ex legge 219/1981”, militari della Sezione Operativa del NOR della Compagnia di Castello di Cisterna, unitamente a personale della Stazionedie di Somma Vesuviana, hanno …

bassairpinia : Brusciano: continuano i controlli antidroga dei Carabinieri. 6 arresti - -

Ultime Notizie dalla rete : Brusciano controlli

2anews

Sei persone sono state arrestate dai carabinieri durante controlli antidroga condotti a Brusciano, in provincia di Napoli. In particolare in via Paolo Borsellino, all'interno del complesso di edilizia ...