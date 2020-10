Ballando con le Stelle 2020 | terza puntata fatale per Ninetto Davoli Todaro in lacrime | Mussolini con la mascherina

(Di domenica 4 ottobre 2020)incon leNon c’è più spazio (almeno per ora) pere Ornella Boccafoschi, eliminati nel corso delladicon le. Il nuovo appuntamento con lo show di Milly Carlucci ha segnato il “ritorno” del neo-operato Raimondo, che si è commosso al termine dell’esibizione con Elisa Isoardi. Mentre sembrano destinati ad aumentare gli scontri tra Alessandrae Selvaggia Lucarelli, il concorrente più sorprendente della serata risulta Gilles Rocca, che ha ottenuto tre 10 dalla giuria....

La Repubblica

