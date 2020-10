Allerta Meteo Piemonte: ancora pioggia e neve, allarme “arancione” per le prossime ore (Di sabato 3 ottobre 2020) Una vasta saccatura nord-atlantica interessa tutta l’Europa nordoccidentale convogliando flussi umidi dai quadranti occidentali. Dopo 24 ore di pioggia battente, che ha determinato precipitazioni eccezionali su gran parte del territorio regionale, con punte fino a 626 mm a Sambughetto (VB), 601 mm a Candoglia Toce (VB) e 585 mm a Limone Piemonte (CN), abbiamo registrato questa mattina una pausa dei fenomeni. Nuove precipitazioni sono attese nel pomeriggio – precisa Arpa regionale in una nota – generalmente deboli e intermittenti sulla regione, con nevicate sopra i 1800 m sulle Alpi. Sul settore settentrionale le precipitazioni saranno anche a carattere temporalesco, con valori moderati localmente forti. Sulle zone appenniniche e sulle pianure di astigiano e alessandrino i venti saranno ancora intensi da ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 3 ottobre 2020) Una vasta saccatura nord-atlantica interessa tutta l’Europa nordoccidentale convogliando flussi umidi dai quadranti occidentali. Dopo 24 ore dibattente, che ha determinato precipitazioni eccezionali su gran parte del territorio regionale, con punte fino a 626 mm a Sambughetto (VB), 601 mm a Candoglia Toce (VB) e 585 mm a Limone(CN), abbiamo registrato questa mattina una pausa dei fenomeni. Nuove precipitazioni sono attese nel pomeriggio – precisa Arpa regionale in una nota – generalmente deboli e intermittenti sulla regione, con nevicate sopra i 1800 m sulle Alpi. Sul settore settentrionale le precipitazioni saranno anche a carattere temporalesco, con valori moderati localmente forti. Sulle zone appenniniche e sulle pianure di astigiano e alessandrino i venti sarannointensi da ...

CANAVESE - Il Centro funzionale della Regione Piemonte ha confermato oggi il bollettino di allerta arancione (codice 2, moderata criticità) per quanto riguarda il territorio della Città metropolitana ...

Sembra che sia finito con l'auto nel Sesia. La situazione dovrebbe via via migliorare sul fronte meteo, ma resta l'allerta arancione. Il comandante dei vigili del fuoco, Vincenzo Bennardo ...

