X Factor 2020: le lacrime di Emma per la storia del cameriere siciliano Roccuzzo (VIDEO) (Di venerdì 2 ottobre 2020) Forti emozioni per Emma nella terza puntata di X Factor 2020: la storia e la performance di Giuseppe Roccuzzo hanno commosso la giudice fino alle lacrime. Le lacrime di Emma erano un commento sufficiente alla performance di Roccuzzo nella terza puntata di X Factor 2020, poi sono arrivati anche tutti e quattro i sì della giuria a regalare momenti di gioia pura a questo giovane ragazzo siciliano la cui storia non è passata inosservata, ieri sera. Ha deciso di giocare la sua chance di entrare nel talent SKY sulle note di Promettimi di Elisa, scelta che, per sua ammissione, ha creato subito in Emma Marrone grosse aspettative.

