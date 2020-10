Ufficiale: Padoin rescinde con l’Ascoli (Di venerdì 2 ottobre 2020) L’Ascoli ha comunicato la risoluzione consensuale del contratto col centrocampista Simone Padoin. «Il calciatore – si legge nella nota – lascia la città delle Cento Torri dopo un anno e mezzo, con all’attivo 32 presenze e 3 assist. Il club bianconero saluta un professionista serio, un atleta esemplare, una persona di grande spessore umano e gli augura le migliori fortune». L'articolo Ufficiale: Padoin rescinde con l’Ascoli proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 2 ottobre 2020) L’Ascoli ha comunicato la risoluzione consensuale del contratto col centrocampista Simone. «Il calciatore – si legge nella nota – lascia la città delle Cento Torri dopo un anno e mezzo, con all’attivo 32 presenze e 3 assist. Il club bianconero saluta un professionista serio, un atleta esemplare, una persona di grande spessore umano e gli augura le migliori fortune». L'articolocon l’Ascoli proviene da Alfredo Pedullà.

