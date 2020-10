Tumore seno | Gemme Dormienti lancia ‘La vita vince due volte’

Leggi su dire

(Di venerdì 2 ottobre 2020) ROMA – Con l’inizio di ottobre- mese della prevenzione del tumore al seno- Gemme Dormienti lancia attraverso i social la sua campagna informativa “La vita vince due volte”, per promuovere una cultura della salute delle donne e della prevenzione oncologica. L’associaizone infatti, ricorda che “solo un’adeguata educazione sanitaria e screening periodici possono tutelare la salute di tante donne”. Per Mariavita Ciccarone, ginecologa e presidente di Gemme Dormienti Onlus, “Ottobre e’ il mese dedicato alla sensibilizzazione sul tema del tumore al seno e questo e’ un appuntamento che non si puo’ assolutamente mancare.