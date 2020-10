Su Waze le colonnine di ricarica per le auto elettriche: come trovarle (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il periodo corrente non è di quelli buoni per Waze, che tuttavia non si dà per vinto. come riportato da ‘repubblica.it‘, l’ultima novità introdotta viene incontro alla mobilità elettrica, tanto da aver indotto i map editor ad inserire oltre 5 mila stazioni di ricarica per le vetture elettriche in grado di allocare una o più colonnine. Volkswagen è sceso in campo in prima persona, sponsorizzando i punti di ricarica inclusi in Waze per dare maggiore visibilità alle apparecchiature elettriche. L’obiettivo è quello di incentivare gli automobilisti ad optare per vetture ecosostenibili, in modo da dare all’ambiente il rispetto che merita. Effettuare la ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il periodo corrente non è di quelli buoni per, che tuttavia non si dà per vinto.riportato da ‘repubblica.it‘, l’ultima novità introdotta viene incontro alla mobilità elettrica, tanto da aver indotto i map editor ad inserire oltre 5 mila stazioni diper le vetturein grado di allocare una o più. Volkswagen è sceso in campo in prima persona, sponsorizzando i punti diinclusi inper dare maggiore visibilità alle apparecchiature. L’obiettivo è quello di incentivare glimobilisti ad optare per vetture ecosostenibili, in modo da dare all’ambiente il rispetto che merita. Effettuare la ...

