Sohm e Brunetta in arrivo a Parma per visite e firme

Sono due di quei sei nomi che vi avevamo anticipato quattro giorni fa. Ci riferiamo a Simon Sohm e Juan Brunetta, i due centrocampisti voluti da Liverani per il nuovo Parma. Bene, entrambi sono attesi a Parma tra stasera e domani. In lista restano anche Osorio, Traoré e Saponara, obiettivi molto concreti. E' fatta anche per Wylan Cyprien, centrocampista del Nizza già a Parma. E il mercato del club emiliano conterrà altre sorprese negli ultimi giorni di mercato.

