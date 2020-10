Sanchez: «Troppo presto per parlare di scudetto. Su Vidal e Lukaku…» (Di venerdì 2 ottobre 2020) Alexis Sanchez ha parlato ai microfoni di Sky Sport toccando alcuni temi d’attualità in casa Inter. Le sue dichiarazioni Alexis Sanchez ha parlato ai microfoni di Sky Sport toccando alcuni temi d’attualità in casa Inter. Queste le parole del giocatore cileno. Vidal – «Vidal lo conoscono tutti, io da 15 anni. Abbiamo giocato sempre insieme in Nazionale . È un giocatore che capisce molto bene il calcio e trovare un giocatore così è difficile al mondo d’oggi». INTER E scudetto – «Ho giocato in grandi squadre, al Manchester volevo respirare un’altra aria e andare in una nuova squadra. All’Inter ho trovato un allenatore che non ti fa mai mollare con tanti giocatori che vogliono vincere qualcosa in carriera. Si ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 ottobre 2020) Alexisha parlato ai microfoni di Sky Sport toccando alcuni temi d’attualità in casa Inter. Le sue dichiarazioni Alexisha parlato ai microfoni di Sky Sport toccando alcuni temi d’attualità in casa Inter. Queste le parole del giocatore cileno.– «lo conoscono tutti, io da 15 anni. Abbiamo giocato sempre insieme in Nazionale . È un giocatore che capisce molto bene il calcio e trovare un giocatore così è difficile al mondo d’oggi». INTER E– «Ho giocato in grandi squadre, al Manchester volevo respirare un’altra aria e andare in una nuova squadra. All’Inter ho trovato un allenatore che non ti fa mai mollare con tanti giocatori che vogliono vincere qualcosa in carriera. Si ...

