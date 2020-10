Roma, picchiato da due fratelli per non averli invitati a una festa. Perde un occhio (Di venerdì 2 ottobre 2020) picchiato selvaggiamente per non aver invitato due fratelli pugili a una festa, ha perso un occhio . E' successo il 20 luglio scorso a Ladispoli , vicino Roma, a un 28enne del posto. I carabinieri ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 2 ottobre 2020)selvaggiamente per non aver invitato duepugili a una, ha perso un. E' successo il 20 luglio scorso a Ladispoli , vicino, a un 28enne del posto. I carabinieri ...

Roma, 2 ottobre 2020 - Picchiato selvaggiamente per non aver invitato due fratelli pugili a una festa, ha perso un occhio. E' successo il 20 luglio scorso a Ladispoli, vicino Roma, a un 28enne del ...

Vittima dell'aggressione un 28enne di Ladispoli. Indagata anche la fidanzata di uno dei tre fermati: durante il pestaggio ha impedito alla compagna del ...

