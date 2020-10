Napoli, attesa per altri tamponi: “la probabilità di altri infetti è abbastanza elevata” (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il Napoli ha comunicato la positività di un membro dello staff e del calciatore Zielinski, adesso si attende il responso di altri test in attesa di un nuovo giro di tamponi, atteso per la giornata di domani. Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante il programma Radio Goal, è intervenuto Giuseppe Portella, professore di patologia clinica alla Federico II. “Capita frequentemente che il test non dia un risultato e quindi siamo costretti a ripeterlo. È capitato con 4-5 tamponi di quelli effettuati al gruppo-squadra del Napoli, non ricordo neanche se ci siano calciatori. Più tardi avremo il risultato, sperando che non ci siano altri inconvenienti tecnici”. “Nei vari ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 2 ottobre 2020) Ilha comunicato la positività di un membro dello staff e del calciatore Zielinski, adesso si attende il responso ditest indi un nuovo giro di, atteso per la giornata di domani. Ai microfoni di Radio Kiss Kiss, durante il programma Radio Goal, è intervenuto Giuseppe Portella, professore di patologia clinica alla Federico II. “Capita frequentemente che il test non dia un risultato e quindi siamo costretti a ripeterlo. È capitato con 4-5di quelli effettuati al gruppo-squadra del, non ricordo neanche se ci siano calciatori. Più tardi avremo il risultato, sperando che non ci sianoinconvenienti tecnici”. “Nei vari ...

