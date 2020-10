Milan, con i soldi dell'Europa League caccia al difensore: sfuma un obiettivo. Piace Pezzella, due le alternative (Di venerdì 2 ottobre 2020) Nacho, Tomiyasu e Nastasic: da questi tre nomi potrebbe uscire fuori il nuovo difensore centrale del Milan Leggi su 90min (Di venerdì 2 ottobre 2020) Nacho, Tomiyasu e Nastasic: da questi tre nomi potrebbe uscire fuori il nuovocentrale del

AntoVitiello : Il #Milan ai gironi di #EuropaLeague, ma che partita! Pazzesca la serie infinita di rigori, mai visto. Però grande… - AntoVitiello : Stamattina primo allenamento a Milanello per #Hauge che punta ad essere convocato con lo Spezia. Verifiche ulterio… - AntoVitiello : ???? ???#Hauge lascia ora la sede dopo aver firmato il contratto con il #Milan e aver curato tutta la parte media e so… - GiuseppeForia_ : ???? DIRETTA Sorteggi Europa League: i gironi con le avversarie di Napoli, Milan e Roma - poicipenso4 : Col Rio Ave non lo so, però l’anno scorso con 8 assenti e Dzeko col naso rotto abbiamo battuto il Milan -