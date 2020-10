Mercato San Severino e Cetara, ci sono nuovi contagi (Di venerdì 2 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto In un altro pomeriggio nero sul fronte dei contagi, con il presidente De Luca che ha confermato 392 casi in tutta la Regione, continuano a registrarsi positivi anche in tanti comuni della provincia di Salerno. Uno di questi riguarda la Valle dell’Irno. È asintomatica ed in isolamento domiciliare presso la sua abitazione, P.D.R. la cittadina di Mercato San Severino risultata positiva al Covid-19. Il sindaco Antonio Somma ha chiesto a tutti di prestare la massima attenzione nel rispettare le normative e le indicazioni. Intanto sono stati resi noti a Cetara, in Costiera amalfitana gli esiti dei 19 tamponi effettuati martedì scorso a seguito di un caso positivo. 17 test sono negativi ma due positivi tra cui lo stesso DCV ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto In un altro pomeriggio nero sul fronte dei, con il presidente De Luca che ha confermato 392 casi in tutta la Regione, continuano a registrarsi positivi anche in tanti comuni della provincia di Salerno. Uno di questi riguarda la Valle dell’Irno. È asintomatica ed in isolamento domiciliare presso la sua abitazione, P.D.R. la cittadina diSanrisultata positiva al Covid-19. Il sindaco Antonio Somma ha chiesto a tutti di prestare la massima attenzione nel rispettare le normative e le indicazioni. Intantostati resi noti a, in Costiera amalfitana gli esiti dei 19 tamponi effettuati martedì scorso a seguito di un caso positivo. 17 testnegativi ma due positivi tra cui lo stesso DCV ...

NAPOLI – Ieri sera gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in piazza Garibaldi un uomo che, alla loro vista, ha tentato di eludere i ...

CreArt, torna il mercato artigianale in piazza San Frediano

Ritorna in piazza San Frediano l’incontro periodico con il mercato artigianale CreArt organizzato dalla Cna di Lucca. Da domani (3 ottobre) e per il fine settimana i banchi dei prodotti dell’artigiana ...

