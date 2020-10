Il sogno presidenziale di Trump termina con la sua positività al Covid?

Leggi su wired

(Di venerdì 2 ottobre 2020) (Photo by JIM WATSON / AFP) (Photo by JIM WATSON/AFP via Getty Images)Le domande sono molte. Moltissime. Tutte comprensibili per le presidenziali statunitensi più cruciali che mai: quelle che arriveranno fra un mese esatto, nel pieno di una pandemia che ha fatto oltre un milione di morti nel mondo, più di 207mila solo negli Stati Uniti. Quella stessa pandemia che Donaldha prima negato, minimizzato, liquidato per poi piegarsi, malvolentieri e comunque a intermittenza, a prenderne atto in modo controverso e nella sostanza inutile ad aiutare gli stati nel contenimento. In un tentativo che, da sette mesi, è più o meno lo stesso: spingere gli americani a continuare come se nulla fosse la loro vita quotidiana, perché tanto il coronavirus “sparirà, un giorno come per miracolo non ci sarà più”. Nel ...