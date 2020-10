Giulia De Lellis furiosa con Andrea Damante: “Per colpa di qualcuno…” (Di venerdì 2 ottobre 2020) Giulia De Lellis furiosa con Andrea Damante: “Per colpa di qualcuno…”. I Damellis continuano a far sognare i loro fans, anche ora che non stanno più insieme Giulia De Lellis è una delle influencer più amate del mondo del web. Ha esordito nel 2016 a Uomini e Donne quando ha partecipato come corteggiatrice di Andrea … L'articolo Giulia De Lellis furiosa con Andrea Damante: “Per colpa di qualcuno…” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 2 ottobre 2020)Decon: “Perdi qualcuno…”. I Damellis continuano a far sognare i loro fans, anche ora che non stanno più insiemeDeè una delle influencer più amate del mondo del web. Ha esordito nel 2016 a Uomini e Donne quando ha partecipato come corteggiatrice di… L'articoloDecon: “Perdi qualcuno…” proviene da YesLife.it.

trash_italiano : Secondo me questo cast + #GFVIP solo il Lunedì + conduzione Ilary Blasi (con Giulia De Lellis e Cristiano Malgioglio): 30% di share - StraNotizie : Belen Rodriguez parla della lite con Barbara d’Urso e svela in che rapporti è con Chiara Ferragni e Giulia De Lellis - BITCHYFit : Belen Rodriguez parla della lite con Barbara d’Urso e svela in che rapporti è con Chiara Ferragni e Giulia De Lellis - gossipblogit : Giovanni Ciacci: 'Zorzi? Gli influencer non dovrebbe fare tv. De Lellis e Salemi scomparse' - zazoomblog : Belen Rodriguez parla di Chiara Ferragni e Giulia De Lellis: ecco cosa pensa di loro - #Belen #Rodriguez #parla… -