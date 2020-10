Giornalista si dà fuoco in Russia, l'ultimo messaggio su Facebook: 'Date la colpa a Putin' (Di venerdì 2 ottobre 2020) Si è data fuoco ed è morta tra le fiamme la Giornalista russa Irina Slavina - direttrice di Koza.Press - che nell'ultimo messaggio su Facebook ha imputato alla Russia di Vladimir Putin il gesto ... Leggi su leggo (Di venerdì 2 ottobre 2020) Si è dataed è morta tra le fiamme larussa Irina Slavina - direttrice di Koza.Press - che nell'suha imputato alladi Vladimiril gesto ...

PediciniM5S : Domani seguite l'intervista, in collegamento video, con il giornalista d’inchiesta Maurizio Martucci su 'Casa del s… - Internazionale : Una catena di supermercati olandese ha esposto per anni il manifesto di Kwabena, un sorridente coltivatore di anana… - holidaystrieste : Da Trieste a Link Festival del #buongiornalismo la giornalista Giovanna Botteri live in piazza Unità d'Italia e in… - DiscoverTrieste : Da Trieste a Link Festival del #buongiornalismo la giornalista Giovanna Botteri live in piazza Unità d'Italia e in… - AcAlecof : @realvarriale @sscnapoli @juventusfc Sono d'accordo con le prime 7 parole. Il resto è roba da tifosetto e non certo… -

Ultime Notizie dalla rete : Giornalista dà Il giornalista Majo e altri attori locali al Cine d'Azeglio per la prima visione di "Volevo nascondermi" Sport Parma Bielorussia: Aleksievic, ‘nel mio ‘paese nessuno si sente libero’

E’ la denuncia di Svjatlana Aljaksandrauna Aleksievic, giornalista e scrittrice bielorussa di lingua russa, insignita del Premio Nobel per la letteratura nel 2015, che nei giorni scorsi ha lasciato ...

Nozze d’argento per Cristina Parodi e Giorgio Gori

“Un’altra volta sì” scrive Cristina Parodi postando lo scatto che la ritrae abbracciata a Giorgio Gori, sposato 25 anni fa. La giornalista ...

E’ la denuncia di Svjatlana Aljaksandrauna Aleksievic, giornalista e scrittrice bielorussa di lingua russa, insignita del Premio Nobel per la letteratura nel 2015, che nei giorni scorsi ha lasciato ...“Un’altra volta sì” scrive Cristina Parodi postando lo scatto che la ritrae abbracciata a Giorgio Gori, sposato 25 anni fa. La giornalista ...