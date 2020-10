Fallimento di Ischia Thermae, per i giudici è bancarotta fraudolenta per evadere le tasse: due arresti (Di venerdì 2 ottobre 2020) La Guardia di finanza di Napoli, nell’ambito delle indagini sul Fallimento della Ischia Thermae, ha eseguito due misure cautelari personali e sequestrato beni per 342.000 euro. Le Fiamme gialle hanno dato esecuzione, tra Napoli, Ischia, Forio e Casamicciola Terme, ad un’ordinanza emessa dal gip del Tribunale partenopeo con la quale è stata applicata una misura cautelare degli arresti domiciliari e un divieto di esercitare imprese a carico di altrettanti imprenditori coinvolti nel Fallimento della società. I reati ipotizzati sono bancarotta e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. Eseguito anche il sequestro finalizzato alla confisca in via diretta e per equivalente di beni per l’importo di 342.000 euro, quale ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 2 ottobre 2020) La Guardia di finanza di Napoli, nell’ambito delle indagini suldella, ha eseguito due misure cautelari personali e sequestrato beni per 342.000 euro. Le Fiamme gialle hanno dato esecuzione, tra Napoli,, Forio e Casamicciola Terme, ad un’ordinanza emessa dal gip del Tribunale partenopeo con la quale è stata applicata una misura cautelare deglidomiciliari e un divieto di esercitare imprese a carico di altrettanti imprenditori coinvolti neldella società. I reati ipotizzati sonoe sottrazioneal pagamento di imposte. Eseguito anche il sequestro finalizzato alla confisca in via diretta e per equivalente di beni per l’importo di 342.000 euro, quale ...

