Everton-Brighton sabato | ore 16 | 00 | formazioni | quote | pronostici Maggior fortuna per Leandro Trossard?

Leggi su infobetting

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Secondo noi questa è una partita che promette bene perché a sfidarsi ci saranno due squadre in ottima forma anche se la classifica dei Seagulls vorrebbe farci credere il contrario. I Toffees hanno sempre vinto ma, a parte il Tottenham, non hanno battuto molto. La formazione di Graham Potter ha dimostrato di poter mettere in … InfoBetting: Scommesse Sportive e