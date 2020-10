Elon Musk sul vaccino anti-Covid: “Non lo farò, nemmeno i miei figli. Bisognerebbe mettere in quarantena solo chi è a rischio” (Di venerdì 2 ottobre 2020) Non è la prima né l’ultima volta che le affermazioni di Elon Musk suscitano polemiche e alzano polveroni. L’imprenditore 49enne ha espresso la sua contrarietà al vaccino per il Coronavirus: durante un’intervista con Kara Swisher sul podcast del New York Times “Sway”, ha dichiarato che non intende vaccinarsi perché non si considera “un soggetto a rischio”. Alla domanda “Farai il vaccino? Cosa farai con la tua famiglia?“, Musk ha risposto: “No, non sono a rischio per Covid. nemmeno i miei figli“. “Questo è un problema caldo in cui la razionalità passa in secondo piano. Nel grande schema delle cose quello che abbiamo ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 2 ottobre 2020) Non è la prima né l’ultima volta che le affermazioni disuscitano polemiche e alzano polveroni. L’imprenditore 49enne ha espresso la sua contrarietà alper il Coronavirus: durante un’intervista con Kara Swisher sul podcast del New York Times “Sway”, ha dichiarato che non intende vaccinarsi perché non si considera “un soggetto a rischio”. Alla domanda “Farai il? Cosa farai con la tua famiglia?“,ha risposto: “No, non sono a rischio per“. “Questo è un problema caldo in cui la razionalità passa in secondo piano. Nel grande schema delle cose quello che abbiamo ...

