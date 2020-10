Elisabetta Gregoraci risponde a Flavio Briatore in diretta TV: “che piccolino” (Di venerdì 2 ottobre 2020) E’ guerra tra Flavo Briatore ed Elisabetta Gregoraci. I due, ormai separati da tempo, inziano ad avere i primi screzi: se in un primo momento sembrava che i due avessero mantenuto un rapporto di ‘amicizia’, adesso non fanno altro che buttare fango l’uno sull’altra. L’imprenditore italiano, di recente guarito dal Covid-19, ha rilasciato delle dichiarazioni forti nei confronti della ex moglie, alludendo ai soldi che le dà di mantenimento, al suo lavoro da presentatrice e a tanti altri aspetti economici. Questa sera, in diretta tv, Elisabetta Gregoraci non ci ha pensato due volte a rispondere a Briatore: “che piccolino! Mi viene il vomito. Qquando ho conosciuto Flavio ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 2 ottobre 2020) E’ guerra tra Flavoed. I due, ormai separati da tempo, inziano ad avere i primi screzi: se in un primo momento sembrava che i due avessero mantenuto un rapporto di ‘amicizia’, adesso non fanno altro che buttare fango l’uno sull’altra. L’imprenditore italiano, di recente guarito dal Covid-19, ha rilasciato delle dichiarazioni forti nei confronti della ex moglie, alludendo ai soldi che le dà di mantenimento, al suo lavoro da presentatrice e a tanti altri aspetti economici. Questa sera, intv,non ci ha pensato due volte are a: “che piccolino! Mi viene il vomito. Qquando ho conosciuto...

stanzaselvaggia : Povera Elisabetta e la sua vita piena di sacrifici. - HuffPostItalia : Elisabetta Gregoraci: 'Briatore mi trascurava. Quando morì mia madre, andò in discoteca' - _Valealizzi_ : RT @mediohermana: Elisabetta Gregoraci è in questo mood. #GFVip - evenasyoungasu1 : RT @Iperborea_: Non Elisabetta Gregoraci che sta inaspettatamente asfaltando Briatore #GFVIP - GretaSmara : Elisabetta Gregoraci ha tanto pregiudizio da 13 anni a questa parte sulla sua persona. Tutti a dire 'è raccomandata… -