De Luca | “Oggi 392 positivi Dobbiamo essere consapevoli del problema | ma tranquilli”

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha parlato durante la consueta diretta Facebook della situazione epidemiologica nella nostra regione. "Ieri abbiamo registrato 390 positivi, oggi 392. Dobbiamo avere un atteggiamento di consapevolezza del problema ma anche di tranquillità. La depressione e l'angoscia non servono a risolvere i problemi, bisogna avere chiaro il quadro. Abbiamo un numero elevato di positivi, ma il 98% sono asintomatici. Non hanno problemi di respirazione, né tosse, né febbre, nulla. Abbiamo anche ridotto numero di arrivi nelle terapie intensive. Il dato di oggi presenta numeri elevati ma carica virale molto minore rispetto a sei mesi fa. Non è dato che resti così nelle prossime settimane ma ora è così."

