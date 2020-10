Cimitero dei feti, esposto in procura a Roma: “Verificare violazione dei diritti introdotti da legge sull’aborto e protezione dati personali” (Di venerdì 2 ottobre 2020) La vicenda dei feti seppelliti al Cimitero Flaminio di Roma, con i nomi delle madri sulle croci finisce in procura. A porla all’attenzione dei magistrati è stata l’associazione Differenza Donna, che venerdì mattina ha presentato un esposto dove s’ipotizzano tre reati: “la violazione dei diritti fondamentali delle donne legati alla legge 194/78″, la violazione dell’articolo 167 ter del codice in materia di protezione dei dati personali e l’articolo 326 del codice penale, ovvero rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio da parte di persone incaricate da pubblico servizio. “Abbiamo chiesto all’autorità giudiziaria ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 ottobre 2020) La vicenda deiseppelliti alFlaminio di, con i nomi delle madri sulle croci finisce in. A porla all’attenzione dei magistrati è stata l’associazione Differenza Donna, che venerdì mattina ha presentato undove s’ipotizzano tre reati: “ladeifondamentali delle donne legati alla194/78″, ladell’articolo 167 ter del codice in materia dideipersonali e l’articolo 326 del codice penale, ovvero rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio da parte di persone incaricate da pubblico servizio. “Abbiamo chiesto all’autorità giudiziaria ...

