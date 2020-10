Chi è Barbara, la figlia di Gianni Boncompagni (Di venerdì 2 ottobre 2020) Nonostante un cognome “ingombrante”, Barbara Boncompagni ha saputo farsi strada nel mondo dello spettacolo grazie al suo talento e ad una voce che ha conquistato tutti. Ma ormai da molto tempo ha deciso di rimanere dietro le quinte, lavorando come autrice televisiva alla creazione di diversi programmi di successo. Barbara è nata a Roma il 26 aprile 1963, terzogenita del compianto Gianni Boncompagni, grande personaggio radiofonico e televisivo che si è spento nel 2017. Lei e le sue sorelle maggiori crebbero con il papà quando quest’ultimo divorziò da sua moglie, una donna aristocratica svedese. Gianni ottenne infatti la patria potestà e per questo riuscì a tenere con sé le figlie, in Italia. Le bambine erano davvero ... Leggi su dilei (Di venerdì 2 ottobre 2020) Nonostante un cognome “ingombrante”,ha saputo farsi strada nel mondo dello spettacolo grazie al suo talento e ad una voce che ha conquistato tutti. Ma ormai da molto tempo ha deciso di rimanere dietro le quinte, lavorando come autrice televisiva alla creazione di diversi programmi di successo.è nata a Roma il 26 aprile 1963, terzogenita del compianto, grande personaggio radiofonico e televisivo che si è spento nel 2017. Lei e le sue sorelle maggiori crebbero con il papà quando quest’ultimo divorziò da sua moglie, una donna aristocratica svedese.ottenne infatti la patria potestà e per questo riuscì a tenere con sé le figlie, in Italia. Le bambine erano davvero ...

