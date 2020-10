Astronomia | catturata la prima immagine diretta di un mondo alieno

Ultime Notizie dalla rete : Astronomia catturata

Meteo Web

Asteroide o detrito spaziale: c'e' ancora incertezza sulla reale natura dell'oggetto chiamato '2020 SO' che in ottobre potrebbe incrociare l'orbita terrestre, finendo per essere catturato per qualche ...Le prime foto di un buco nero sono diventate un video. La sequenza di fotogrammi mostra come l'ambiente che circonda il buco nero cambia nel corso degli anni mentre la sua gravità muove il materiale c ...