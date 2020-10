Allarme Covid, il sindaco di Pisa: "Chiusa una scuola elementare" (Di venerdì 2 ottobre 2020) «Nella tarda serata di ieri, 1 ottobre, ndr , sono stato contattato dal Dipartimento di prevenzione dell' Asl Toscana Nord Ovest che ha proposto alla dirigente scolastica dell 'Istituto comprensivo ... Leggi su lanazione (Di venerdì 2 ottobre 2020) «Nella tarda serata di ieri, 1 ottobre, ndr , sono stato contattato dal Dipartimento di prevenzione dell' Asl Toscana Nord Ovest che ha proposto alla dirigente scolastica dell 'Istituto comprensivo ...

Lunedì sera un repentino innalzamento della febbre, assieme a dolori articolari hanno fatto scattare l’allarme e la segnalazione di rito del medico di famiglia che ha richiesto il tampone per ...

Xyella, sono 60 gli ulivi colpiti a Monopoli: campionamento e analisi anche su altri esemplari

“Come ripetutamente segnaliamo e denunciamo da anni, il monitoraggio degli ulivi non può essere esclusivamente visivo, perché la Xylella è come il Covid, la malattia è ... precisa la Coldiretti - ha ...

Lunedì sera un repentino innalzamento della febbre, assieme a dolori articolari hanno fatto scattare l'allarme e la segnalazione di rito del medico di famiglia che ha richiesto il tampone per ...