VIDEO | Coronavirus | Gimbe | “A Natale mille in rianimazione | sarà gestibile”

(Di giovedì 1 ottobre 2020) FIRENZE – “Se si dovesse mantenere questa crescita lineare dei casi di Coronavirus ci troveremo alla vigilia di Natale con un numero di casi ospedalizzati intorno ai 9-10 mila e un migliaio in terapia intensiva. Un numero assolutamente gestibile e per nulla paragonabile allo tsunami di febbraio-marzo”. Lo afferma il presidente della fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, durante una conferenza stampa a Firenze per la presentazione del Forum Sistema Salute.