Twitch svela il nuovo strumento per la creazione di colonne sonore Un modo per evitare le violazioni DMCA

(Di giovedì 1 ottobre 2020) I creatori di contenuti disaranno presto in grado di riprodurre musica senza problemi riguardanti il. L’azienda di proprietà di Amazon hato oggi loper ladi, che fornisce agli streamer una “raccolta curata di musica con diritti autorizzati”. Ciò dovrebbe aiutare i creatori di contenuti aavvertimenti sul copyright erelative al Digital Millennium Copyright Act sui loro canali. “Sappiamo quanto sia importante la musica per il tuo processo creativo e abbiamo percepito quanto possa essere frustrante navigare nella complessità di un ecosistema musicale in continua evoluzione”, si legge nella nota rilasciata dalla ...

