Tutta la commozione di Eleonora Daniele in diretta. Davanti a lei la mamma più coraggiosa del paese (Di giovedì 1 ottobre 2020) La puntata di ‘Storie Italiane’ dell’1 ottobre ha commosso tutti i telespettatori da casa. Si è parlato ancora una volta della tragica morte di Marco Vannini, il giovane deceduto 5 anni fa a Ladispoli. Per omicidio volontario sono stati condannati Antonio Ciontoli e gli altri componenti della famiglia dell’uomo. Eleonora Daniele ha dunque toccato l’argomento ed in collegamento è intervenuta anche la mamma della vittima, Marina, che ha sempre lottato con le sue forze per avere giustizia. Ringraziamenti sono giunti dalla padrona di casa nei confronti della signora, la quale ha voluto dire grazie alle persone che non l’hanno mai fatta sentire sola in questi anni difficili: “Grazie a tutti coloro che ci hanno sostenuto e grazie soprattutto alla giustizia”. Davvero significative ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 1 ottobre 2020) La puntata di ‘Storie Italiane’ dell’1 ottobre ha commosso tutti i telespettatori da casa. Si è parlato ancora una volta della tragica morte di Marco Vannini, il giovane deceduto 5 anni fa a Ladispoli. Per omicidio volontario sono stati condannati Antonio Ciontoli e gli altri componenti della famiglia dell’uomo.ha dunque toccato l’argomento ed in collegamento è intervenuta anche ladella vittima, Marina, che ha sempre lottato con le sue forze per avere giustizia. Ringraziamenti sono giunti dalla padrona di casa nei confronti della signora, la quale ha voluto dire grazie alle persone che non l’hanno mai fatta sentire sola in questi anni difficili: “Grazie a tutti coloro che ci hanno sostenuto e grazie soprattutto alla giustizia”. Davvero significative ...

jiniratze : L'esibizione di idol mi ha riportata indietro a quando conobbi i bangtan due anni fa è la canzone a cui sono più le… - mo_cristy : @nonelarena La nuova stagione, @GilettiMassimo,non poteva aprirsi meglio di così:emozioni forti,commozione,rabbia,s… - Kelly08877460 : RT @onordelvero2: Commozione, la voce che trema, lo scrigno del cuore aperto per dar voce ai sentimenti. Sono stati 9 mesi intensi da quand… - Lovingy86127828 : RT @onordelvero2: Commozione, la voce che trema, lo scrigno del cuore aperto per dar voce ai sentimenti. Sono stati 9 mesi intensi da quand… - Morretz97 : RT @onordelvero2: Commozione, la voce che trema, lo scrigno del cuore aperto per dar voce ai sentimenti. Sono stati 9 mesi intensi da quand… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutta commozione Tutta la commozione di Eleonora Daniele in diretta. Davanti a lei la mamma più coraggiosa del paese Caffeina Magazine Celle e il mondo del volontariato piangono la scomparsa di Sergio Spotorno

68 anni, aveva avuto un grave incidente martedì scorso con la sua bici. I messaggi di cordoglio del sindaco, dell'Avis, della Croce Rosa e del coro Monte Greppino ...

"Addio Mauro, uomo tutto lavoro e famiglia"

Cordoglio a Filo per il centauro morto in un incidente nel Ravennate. Il dolore dei familiari: "Era lui che accudiva la madre e il padre" ...

68 anni, aveva avuto un grave incidente martedì scorso con la sua bici. I messaggi di cordoglio del sindaco, dell'Avis, della Croce Rosa e del coro Monte Greppino ...Cordoglio a Filo per il centauro morto in un incidente nel Ravennate. Il dolore dei familiari: "Era lui che accudiva la madre e il padre" ...