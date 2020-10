«Temptation Island 2020» | la playlist della terza puntata

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Non c'è scampo a, né per le coppie destinate a scoppiare – o peggio, a rimanere insieme nonostante tutto – ma soprattutto per il pubblico, che per quasi quasi quattro ore assiste a questi psico-drammi, anche linguistici, perché per qualche strana legge, più si va avanti nel programma, più i congiuntivi e l'italiano in generale sembra rifuggire la lingua dei concorrenti, nonostante gli interventi dei sottotitoli e di Alessia Marcuzzi, che spesso appare in imbarazzo per forma e contenuti dei suoi interlocutori (e interlocutrici). Come ogni melodramma che si rispetti, a commento (certo più alfabetizzato) dei vari momenti clou delle coppie c'è sempre una gran musica. «...