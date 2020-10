Stasera il Milan si gioca l’Europa e… una fetta di mercato (Di giovedì 1 ottobre 2020) Pioli in casa del Rio Ave dovrà fare di necessità virtù senza tre pedine fondamentali. In primis Zlatan Ibrahimovic, l’uomo della provvidenza che ha allontanato il fantasma di Rangnick. Mancheranno anche Alessio Romagnoli, il capitano del Milan, e Ante Rebic, la freccia che nel 2020 ha cambiato marcia a sé e alla squadra. I rossoneri si giocano una fetta della loro stagione. L’Europa, innanzitutto, ma anche il mercato. Con l’accesso alla fase ai gironi e gli introiti che ne deriverebbero, Maldini opererebbe con maggiore tranquillità e tornerebbero di stretta attualità i famosi “giorni del condor”… Foto: twitter del Milan L'articolo Stasera il Milan si ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 1 ottobre 2020) Pioli in casa del Rio Ave dovrà fare di necessità virtù senza tre pedine fondamentali. In primis Zlatan Ibrahimovic, l’uomo della provvidenza che ha allontanato il fantasma di Rangnick. Mancheranno anche Alessio Romagnoli, il capitano del, e Ante Rebic, la freccia che nel 2020 ha cambiato marcia a sé e alla squadra. I rossoneri sino unadella loro stagione. L’Europa, innanzitutto, ma anche il. Con l’accesso alla fase ai gironi e gli introiti che ne deriverebbero, Maldini opererebbe con maggiore tranquillità e tornerebbero di stretta attualità i famosi “giorni del condor”… Foto: twitter delL'articoloilsi ...

