Si lancia nel vuoto a 11 anni per una sfida sul web

Un bambino di 11 anni è morto l'altra notte a Napoli lanciandosi nel vuoto dalla sua casa in un quartiere «bene» della città. Figlio di due professionisti, non si esclude che sia stato vittima di un gioco fatale sul web. La polizia ha sequestrato pc e telefono nella disponibilità del ragazzo. Ci sarebbe anche un messaggio ai genitori che orienta le indagini sulla sfida virtuale. La procura ha aperto un'indagine per istigazione al suicidio. «Internet è un rifugio per i ragazzi che muoiono dentro. Ma quella vita non vera può trasformarsi in un boomerang, perché soprattutto lì il preadolescente si trova ad affrontare un gruppo che ha i suoi rituali, spesso terribili "giochi" che rendono quella realtà adrenalinica, ma anche un ...

