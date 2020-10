Sardine, la lettera di Pietro Bartolo a TPI: “Oggi soffriamo tutti di smania” (Di giovedì 1 ottobre 2020) Caro direttore, io ho letto con molta attenzione lo scambio tra Mattia Santori e Nicola Zingaretti (la risposta su TPI del segretario Pd al portavoce delle Sardine). E, lo voglio dire, sono stato anche molto contento. Perché, in questi tempi così affannosi e complicati, si ricomincia a riflettere sul futuro comune. Non vorrei essere presuntuoso ma mi sento di interpretare la condizione esistenziale di buona parte della nostra gente dicendo che ha “la smania”. soffriamo tutti di smania. Sì, abbiamo una smania, un malessere diffuso, una condizione di sofferenza perché ci vediamo ancora incerti, in ordine sparso, lenti, mentre ci sarebbe da fare, dopo tanto tempo e molte prove, uno scatto e fissare un traguardo chiaro e trasparente all’azione politica per il bene del Paese. Vedo, innanzitutto, ... Leggi su tpi (Di giovedì 1 ottobre 2020) Caro direttore, io ho letto con molta attenzione lo scambio tra Mattia Santori e Nicola Zingaretti (la risposta su TPI del segretario Pd al portavoce delle). E, lo voglio dire, sono stato anche molto contento. Perché, in questi tempi così affannosi e complicati, si ricomincia a riflettere sul futuro comune. Non vorrei essere presuntuoso ma mi sento di interpretare la condizione esistenziale di buona parte della nostra gente dicendo che ha “la smania”.di smania. Sì, abbiamo una smania, un malessere diffuso, una condizione di sofferenza perché ci vediamo ancora incerti, in ordine sparso, lenti, mentre ci sarebbe da fare, dopo tanto tempo e molte prove, uno scatto e fissare un traguardo chiaro e trasparente all’azione politica per il bene del Paese. Vedo, innanzitutto, ...

“Io cacciata dalle Sardine perché sono andata ospite dall’Annunziata”

Partiamo dalla fine della vostra esperienza nel movimento delle 6000 Sardine: cosa è successo a marzo? “Abbiamo ricevuto una lettera dalla sera alla mattina che più o meno diceva ‘le nostre linee di p ...

