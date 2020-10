Salerno, fatture “false” in contabilità: sequestrati oltre 400 mila euro ad un imprenditore cilentano (Di giovedì 1 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – fatture “false” in contabilità per pagare meno tasse: la Guardia di Finanza di Salerno sequestra oltre 400 mila euro ad un imprenditore cilentano. Su disposizione di questa Procura della Repubblica, i Finanzieri del Comando Provinciale di Salerno hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, nei confronti del titolare di un distributore di carburante del Cilento. Il provvedimento cautelare è stato emesso dal G.I.P. del Tribunale di Vallo al termine di una verifica fiscale condotta dai militari della locale Tenenza, nel corso della quale sono state esaminate le fatture di acquisto con cui il ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“false” in contabilità per pagare meno tasse: la Guardia di Finanza disequestra400ad un. Su disposizione di questa Procura della Repubblica, i Finanzieri del Comando Provinciale dihanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, nei confronti del titolare di un distributore di carburante del Cilento. Il provvedimento cautelare è stato emesso dal G.I.P. del Tribunale di Vallo al termine di una verifica fiscale condotta dai militari della locale Tenenza, nel corso della quale sono state esaminate ledi acquisto con cui il ...

