Riforme: Parlamento uno e trino, ecco la proposta del Pd (Di giovedì 1 ottobre 2020) Roma, 1 ott. (Adnkronos) - "Un Parlamento uno e trino". Stefano Ceccanti, capogruppo del Pd in commissione Affari costituzionali della Camera, sintetizza così la proposta di riforma istituzionale elaborata dal partito e presentata questa mattina dal segretario, Nicola Zingaretti, nella sede Dem. Parlamento uno, perchè in seduta comune darà e toglierà la fiducia al governo; si esprimerà sulla legge di Bilancio; sull'autorizzazione all'indebitamento; sulla conversione dei decreti legge; sulle ratifiche dei Trattati internazionali; sulle comunicazioni del presidente del Consiglio prima e dopo i Consigli europei. Ma anche Parlamento trino, in un contesto di bicameralismo temperato, che vedrà il Senato, integrato da 21 rappresentanti delle Regioni, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 ottobre 2020) Roma, 1 ott. (Adnkronos) - "Ununo e". Stefano Ceccanti, capogruppo del Pd in commissione Affari costituzionali della Camera, sintetizza così ladi riforma istituzionale elaborata dal partito e presentata questa mattina dal segretario, Nicola Zingaretti, nella sede Dem.uno, perchè in seduta comune darà e toglierà la fiducia al governo; si esprimerà sulla legge di Bilancio; sull'autorizzazione all'indebitamento; sulla conversione dei decreti legge; sulle ratifiche dei Trattati internazionali; sulle comunicazioni del presidente del Consiglio prima e dopo i Consigli europei. Ma anche, in un contesto di bicameralismo temperato, che vedrà il Senato, integrato da 21 rappresentanti delle Regioni, ...

Roberto_Fico : Il #Parlamento è chiamato a ripensare sé stesso per rendere più efficace la propria azione ed essere sempre più vic… - Mov5Stelle : Quello sul #TaglioDeiParlamentari è stato un referendum storico. Ha detto al Parlamento di andare avanti con le r… - g_brescia : Dopo il #referendum si apre una nuova fase di riforme. Ci batteremo per il ritorno alle preferenze nella… - Ramst3 : @RadioRadicale il PD con il suo misero 18 % in Parlamento crede di poter fare le riforme costituzionali, dopo il re… - altrogiornorai1 : Il ministro per i rapporti con il Parlamento e le Riforme @FedericoDinca ospite nella puntata odierna di… -

Ultime Notizie dalla rete : Riforme Parlamento Riforme: Parlamento uno e trino, ecco la proposta del Pd (2) Il Tempo Riforme: Parlamento uno e trino, ecco la proposta del Pd

Roma, 1 ott. (Adnkronos) - "Un Parlamento uno e trino". Stefano Ceccanti, capogruppo del Pd in commissione Affari costituzionali della Camera, sintetizza così la proposta di riforma istituzionale ...

Legge elettorale, Zingaretti: «Soglia del 5% non è discutibile»

(Agenzia Vista) Roma, 01 ottobre 2020 "Per quanto riguarda la riforma della legge elettorale, la soglia del 5% credo sia una soglia non discutibile. Quel 5% non è a caso, è frutto di un dibattito e ...

Roma, 1 ott. (Adnkronos) - "Un Parlamento uno e trino". Stefano Ceccanti, capogruppo del Pd in commissione Affari costituzionali della Camera, sintetizza così la proposta di riforma istituzionale ...(Agenzia Vista) Roma, 01 ottobre 2020 "Per quanto riguarda la riforma della legge elettorale, la soglia del 5% credo sia una soglia non discutibile. Quel 5% non è a caso, è frutto di un dibattito e ...