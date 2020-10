Riforme: Parlamento uno e trino, ecco la proposta del Pd (2) (Di giovedì 1 ottobre 2020) (Adnkronos) - Viene introdotta la sfiducia costruttiva, l'obbligo del presidente del Consiglio di presentarsi prima al Parlamento in caso di dimissioni, la possibilità di revoca dei ministri da parte del Capo dello Stato su proposta del premier, con la stessa procedura quindi che ne disciplina la nomina. Una proposta, spiega Dario Parrini, presidente della commissione Affari costituzionali del Senato, che rappresenta "la logica conseguenza del Sì al referendum, per aprire un percorso di Riforme". "Un ulteriore passo -aggiunge il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio- verso l'attuazione dell'accordo di governo e "la progressiva riconquista della centralità del Parlamento". Obiettivi, annuncia il vicesegretario, Andrea Orlando, da raggiungere attraverso il coinvolgimento di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 ottobre 2020) (Adnkronos) - Viene introdotta la sfiducia costruttiva, l'obbligo del presidente del Consiglio di presentarsi prima alin caso di dimissioni, la possibilità di revoca dei ministri da parte del Capo dello Stato sudel premier, con la stessa procedura quindi che ne disciplina la nomina. Una, spiega Dario Parrini, presidente della commissione Affari costituzionali del Senato, che rappresenta "la logica conseguenza del Sì al referendum, per aprire un percorso di". "Un ulteriore passo -aggiunge il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio- verso l'attuazione dell'accordo di governo e "la progressiva riconquista della centralità del". Obiettivi, annuncia il vicesegretario, Andrea Orlando, da raggiungere attraverso il coinvolgimento di ...

Roberto_Fico : Il #Parlamento è chiamato a ripensare sé stesso per rendere più efficace la propria azione ed essere sempre più vic… - Mov5Stelle : Quello sul #TaglioDeiParlamentari è stato un referendum storico. Ha detto al Parlamento di andare avanti con le r… - g_brescia : Dopo il #referendum si apre una nuova fase di riforme. Ci batteremo per il ritorno alle preferenze nella… - Ramst3 : @RadioRadicale il PD con il suo misero 18 % in Parlamento crede di poter fare le riforme costituzionali, dopo il re… - altrogiornorai1 : Il ministro per i rapporti con il Parlamento e le Riforme @FedericoDinca ospite nella puntata odierna di… -

Ultime Notizie dalla rete : Riforme Parlamento Legge elettorale, la riforma in Aula alla Camera il 26 ottobre: la cronotabella dei “correttivi”… Il Fatto Quotidiano Riforme: Parlamento uno e trino, ecco la proposta del Pd

Roma, 1 ott. (Adnkronos) - "Un Parlamento uno e trino". Stefano Ceccanti, capogruppo del Pd in commissione Affari costituzionali della Camera, sintetizza così la proposta di riforma istituzionale ...

Legge elettorale, Zingaretti: «Soglia del 5% non è discutibile»

(Agenzia Vista) Roma, 01 ottobre 2020 "Per quanto riguarda la riforma della legge elettorale, la soglia del 5% credo sia una soglia non discutibile. Quel 5% non è a caso, è frutto di un dibattito e ...

Roma, 1 ott. (Adnkronos) - "Un Parlamento uno e trino". Stefano Ceccanti, capogruppo del Pd in commissione Affari costituzionali della Camera, sintetizza così la proposta di riforma istituzionale ...(Agenzia Vista) Roma, 01 ottobre 2020 "Per quanto riguarda la riforma della legge elettorale, la soglia del 5% credo sia una soglia non discutibile. Quel 5% non è a caso, è frutto di un dibattito e ...