Pregliasco: «Per salvare il campionato, bisogna fermarlo per 15 giorni» (Di giovedì 1 ottobre 2020) Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università degli Studi di Milano, è stato intervistato da ADNKronos Salute. È favorevole ad uno stop momentaneo al campionato di Serie A dopo i casi di positività al Covid-19 emersi al Genoa. «Una sospensione di 14 giorni, sfruttando e anticipando la settimana di stop per le Nazionali, sarebbe utile per salvare il campionato di calcio. I calciatori sono stati individuati perché sono iper-controllati e vengono esaminati ripetutamente. Ormai i contagi sono per lo più intrafamiliari, e non possiamo far vivere i giocatori in una bolla: sarebbe una soluzione efficace ma impraticabile. La sospensione di 14 giorni è una mediazione che permetterebbe di salvare il ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 1 ottobre 2020) Fabrizio, virologo dell’Università degli Studi di Milano, è stato intervistato da ADNKronos Salute. È favorevole ad uno stop momentaneo aldi Serie A dopo i casi di positività al Covid-19 emersi al Genoa. «Una sospensione di 14, sfruttando e anticipando la settimana di stop per le Nazionali, sarebbe utile perildi calcio. I calciatori sono stati individuati perché sono iper-controllati e vengono esaminati ripetutamente. Ormai i contagi sono per lo più intrafamiliari, e non possiamo far vivere i giocatori in una bolla: sarebbe una soluzione efficace ma impraticabile. La sospensione di 14è una mediazione che permetterebbe diil ...

