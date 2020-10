Omicidio Vannini, le parole del padre di Marco: “Non deve chiederci perdono” (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il giorno dopo la storica e fondamentale sentenza sull’Omicidio Vannini, viene dato particolarmente risalto alle parole dei genitori di Marco, Valerio Vannini e Marina Conte. La famiglia Ciontoli è stata condannata in appello bis per Omicidio volontario e così i familiari di Marco possono finalmente gridare a giustizia fatta. Il padre del giovane ucciso, ha parlato della possibilità di perdonare l’assassino di suo figlio. Le parole del padre di Marco Vannini Ieri, era stata la madre a gridarlo forte e chiaro: “Se fosse stato soccorso subito Marco sarebbe qui e noi non saremmo davanti a queste telecamere. La giustizia esiste ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il giorno dopo la storica e fondamentale sentenza sull’, viene dato particolarmente risalto alledei genitori di, Valerioe Marina Conte. La famiglia Ciontoli è stata condannata in appello bis pervolontario e così i familiari dipossono finalmente gridare a giustizia fatta. Ildel giovane ucciso, ha parlato della possibilità di perdonare l’assassino di suo figlio. LedeldiIeri, era stata la madre a gridarlo forte e chiaro: “Se fosse stato soccorso subitosarebbe qui e noi non saremmo davanti a queste telecamere. La giustizia esiste ...

