Mauro Icardi e Wanda Nara posano sui social con la loro famiglia. Lei: “Fate che i figli…” (Di giovedì 1 ottobre 2020) Era da un po' che lui non postava una foto insieme alla moglie. Ma rieccoli. Mauro Icardi e Wanda Nara si mettono in posa sui social e mostrano ai loro follower un momento in famiglia con figli e cane al seguito. L'ex attaccante dell'Inter, oggi punta del Paris Saint-Germain, ha postato le foto di una giornata al parco con i suoi. La moglie ha postato una foto delle figlie e ha fatto un appello a tutti coloro i quali sono genitori: "Fate in modo che i vostri figli amino gli animali". embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CFzcAZmgnQ6/"embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CFznVMpAig7/" Mauro Icardi e Wanda Nara posano ... Leggi su golssip (Di giovedì 1 ottobre 2020) Era da un po' che lui non postava una foto insieme alla moglie. Ma rieccoli.si mettono in posa suie mostrano aifollower un momento incon figli e cane al seguito. L'ex attaccante dell'Inter, oggi punta del Paris Saint-Germain, ha postato le foto di una giornata al parco con i suoi. La moglie ha postato una foto delle figlie e ha fatto un appello a tutti coi quali sono genitori: "Fate in modo che i vostri figli amino gli animali". embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CFzcAZmgnQ6/"embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CFznVMpAig7/"...

