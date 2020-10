Mappa contagi, sale il numero di positivi nell’Agro nocerino: ecco dove (Di giovedì 1 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoContinuano a registrarsi incrementi di casi nell’Agro nocerino sarnese ed in tutta la provincia di salerno in linea con quanto rilevato anche dal bollettino regionale. Anche dal Dipartimento di prevenzione dell’Asl arriva la conferma di 12 nuovi casi a Scafati dove il sindaco Salvati ha deciso di chiudere le case per anziani dopo che i nuovi positivi di oggi sono 12 portando il suo comune da 37 a 52 casi. Ma altri 10 casi sono stati registrati anche nel comune di Sarno, che si aggiungono ai nove già rilevati nella giornata di ieri. Per continuare la Mappa nell’agro nocerino sarnese vanno aggiunti tre casi ad Angri, tre a Pagani mentre un solo caso a Nocera Inferiore, Nocera Superiore, San Valentino Torio e ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoContinuano a registrarsi incrementi di casi nell’Agrosarnese ed in tutta la provincia dirno in linea con quanto rilevato anche dal bollettino regionale. Anche dal Dipartimento di prevenzione dell’Asl arriva la conferma di 12 nuovi casi a Scafatiil sindaco Salvati ha deciso di chiudere le case per anziani dopo che i nuovidi oggi sono 12 portando il suo comune da 37 a 52 casi. Ma altri 10 casi sono stati registrati anche nel comune di Sarno, che si aggiungono ai nove già rilevati nella giornata di ieri. Per continuare lanell’agrosarnese vanno aggiunti tre casi ad Angri, tre a Pagani mentre un solo caso a Nocera Inferiore, Nocera Superiore, San Valentino Torio e ...

Ultime Notizie dalla rete : Mappa contagi Aumentano i contagi: la mappa dei comuni del Lazio con più casi di coronavirus Fanpage.it Covid Italia, boom di contagi: 2548 casi. Solo in Veneto 445

La regione con più nuovi contagio è il Veneto, che conta 445 nuovi infetti. La mappa del contagio. Ecco il riepilogo degli attualmente positivi regione per regione: Oggi si contano 324 positivi in reg ...

Covid, al Cotugno non c’è più posto: “Più preoccupati oggi che a maggio”

StampaI posti dell’Ospedale Cotugno di Napoli destinati ai ricoveri Covid sono finiti. E’ da questo dato, più che dall’aumento dei contagi, che si può comprendere quanto sia delicata la siatuazione in ...

