Le accuse di Navalny | C' è Putin dietro il mio avvelenamento

(Di giovedì 1 ottobre 2020) L’oppositore russo Alexeyaccusa il presidente russo Vladimirdi essereal suo. Lo ha dichiarato in un’intervista alla rivista tedesca Der Spiegel. «Io affermo...

L'oppositore russo punta il dito contro il presidente per il tentativo di avvelenamento che lo ha costretto al ricovero a Berlino ...Lo scorso 20 di agosto il blogger russo Alexei Navalny ha accusato un malore sul volo Tomsk-Mosca. Da allora è entrato in coma e il 22 agosto è stato trasportato in aereo a Berlino dove si trova ricov ...