La ricetta polpette di salsiccia | anche Dada Rener a E’ sempre mezzogiorno con la figlia

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 1 ottobre 2020)diall’uva è un’altradi oggi 1 ottobre 2020 di E’è in cucina con Antonella Clerici c’è. Impossibile dimenticarla ed èbella, oggi a 70 anni ancora di più. Con lei suaMasha, anzi è stata proprio Masha a cucinare ledicon l’uva. In realtà l’uva possiamonon aggiungerla se non ci piace nel piatto, restano le ottimeda preparare con cura seguendo i consigli di oggi dalle ricette di Antonella Clerici per E’. Prosegue davvero ...