La Black List dei 10 cibi più pericolosi secondo Coldiretti

(Di giovedì 1 ottobre 2020) I peperoncini piccanti provenienti da Repubblica Dominicana e India sono il prodotto alimentare meno sicuro presente sulle tavole degli italiani, ma a preoccupare per gli elevati livelli di contaminazione sono le bacche di Goji provenienti dalla Cina, il riso dal Pakistan e le olive da tavole dell’Egitto. E’ quanto emerge dalla ‘deipiù contaminati’ presentata dalla, sulla base degli ultimi rapporti dell’Agenzia europea per la sicurezza alimentare (Efsa) sui Residui dei Fitosanitari in Europa e dal Ministero della Salute sul “Controllo ufficiale sui residui dei prodotti fitosanitari degli alimenti”.Nella classifica dei dieci prodotti più contaminati,la, ci sono poi i melograni dalla ...