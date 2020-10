“Io l’ho visto” Omicidio di Lecce | il racconto da brividi della ex di UeD sul killer | “Ecco lui cosa mi ha fatto”

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 1 ottobre 2020) “Sono agitata, sono incinta e non è unache mi fa piacere. Lo sto facendo per dovere di cronaca e per rispetto tuo”. Siamo a Pomeriggio 5 e lo scoop è di Barbara D’Urso. L’oggetto è il terrificante duplicedi: in collegamento c’è Giada Pezzaioli, compagna dell’ex tronista di Uomini e donne Antonio Conversano, che sostiene di aver visto da vicino Antonio De Marco poco prima dell’assassinio dell’arbitro Daniele De Santis efidanzata Eleonora Manta. “Ha visto ilin faccia”, la introduce la D’Urso. Giada è visibilmente scossa. La ragazza ha incrociato il 21enne studente di infermieristica in strada, vestito di nero. “Probabilmente stava uscendo di casa per andare a ...